جمجمة جمل عمرها 2.5 مليون عام

المصدر: دبي - البيان

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اكتشف علماء الأحافير في روسيا وطاجيكستان جمجمة جمل قديمة، عمرها 2.5 مليون سنة في منطقة كوروكساي.

وحسب «روسيا اليوم» صرحت الخدمة الصحفية لجامعة الأورال الفيدرالية، التي شارك علماؤها في الدراسة، لوكالة «تاس» الروسية أن مثل هذه الاكتشافات نادراً ما تحصل في الظروف المناخية في طاجيكستان.

وحسب العلماء فإن الجمجمة تعود إلى العصر الجليدي المبكر، أي قبل 2.5 مليون سنة. وتعتبر الجمجمة بأكملها اكتشافاً فريداً، علماً بأنه غالباً ما تم العثور على أجزاء من الجمجمة أو العظام، ولم تكتشف جمجمة جمل من هذا النوع بالذات من قبل. وتمت في موقع الحفريات معالجة الجمجمة بالغراء وتثبيتها بغشاء. وقد مكّن ذلك من تسليمها إلى معهد في جبال الأورال، لترميمها ودراستها لمدة ثلاث سنوات، ثم إعادتها إلى طاجيكستان لإجراء مزيد من البحث.