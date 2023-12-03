إمكانية الزراعة خارج كوكب الأرض

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتقد علماء جامعة أوياكاما اليابانية، أن نجاح تجربة زراعة الخضروات في تربة تحاكي تربة كويكب ريوغو، يمكن أن يؤكد إمكانية الزراعة على كواكب خارج كوكب الأرض، حسب «روسيا اليوم».

وتشير صحيفة Yomiuri إلى أن العلماء تمكنوا من إنماء خضروات في تربة تحاكي تماماً نماذج تربة الكويكب ريوغو التي نقلت إلى الأرض عام 2020. ووفقاً لهم تؤكد هذه التجربة إمكانية الزراعة على أجسام خارج الأرض.

ويذكر أن علماء من جامعة أوكاياما اليابانية درسوا وحللوا بصورة مفصلة نماذج التربة والأحجار التي جلبت من الكويكب ريوغو، التي اتضح أنها تحتوي على العديد من المواد العضوية والسيليكون. كما تمكنوا من عزل 23 حمضاً أمينياً بما فيها تلك التي تدخل في تركيب البروتينات.

وبناء على هذا التحليل، تمكن الباحثون من إعادة إنتاج تربة الكويكب بدقة، حيث نجحوا في زراعة الحنطة السوداء والخس والجرجير. لقد أزهرت الحنطة السوداء ووصل الخس إلى حجمه الطبيعي. وفي الوقت نفسه، لم يتمكن الباحثون من إنماء العشب الكامل في التربة التي جلبت من الكويكب ريوغو. ويعتقدون أن تجاربهم ستساعد على ابتكار تقنيات تفتح الطريق للحصول على الطعام في المستوطنات على الكواكب الأخرى.