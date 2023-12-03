مقتل وإصابة 22 شخصاً على الأقل في هجوم على منجم ذهب بالبيرو

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأُصيب 23 آخرون في هجوم على منجم ذهب في شمال البيرو، على ما أعلنت السلطات البيروفية السبت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان على منصة "إكس" إن مجموعة من "المجرمين المسلحين" داهمت منجم بوديروزا في مقاطعة باتاز و"تواجهوا بعنف مع عناصر الأمن بالشركة" المشغّلة للمنجم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على سبعة مهاجمين وأن الشرطة سيطرت على الوضع.

والضحايا هم سبعة عناصر أمن حاولوا صدّ الهجوم وعاملان في المنجم قُتلا حين رمى المهاجمون متفجّرات داخل المنجم.

وذكرت الوزارة أن 15 شخصًا أصيبوا، لكن وسائل إعلام محلية قالت في وقت لاحق إن عدد المصابين 23.

ونوّهت السلطات إلى أنها لا تزال تحقق في ملابسات الهجوم، بحسب تقارير صحافية محلية.

في مايو، قُتل 27 عاملًا على الأقلّ في حريق في منجم ذهب في منطقة أريكويبا بجنوب البيرو.

ويُعدّ التعدين أحد محركات الاقتصاد في البيرو إذ يشكّل أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي.