مدمنو وسائط التواصل نرجسيون

المصدر: دبي - البيان

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توصلت دراسة جديدة، أجراها باحثون رومانيون، إلى أن الذين لديهم مستويات عالية من السمات النرجسية أكثر عرضة للإدمان على هواتفهم.

ويعرف إدمان الهاتف المحمول، الذي يسمى «نوموفوبيا» أو «رهاب فقدان الهاتف المحمول»، بأنه الخوف من الانفصال عن اتصال الهاتف المحمول، وفقاً لمجلة «فاميلي ميديسين».

وقام الباحثان، ألكسندرا مافتي وأكنانا ماريا باتروشانو من جامعة ألكسندرو إيوان كوزا في ياش، رومانيا، بتقييم بيانات 559 شخصاً أعمارهم ما بين 18 و45 عاماً، ولاحظ الباحثون أن المشاركين الذين سجلوا درجات أعلى على مقياس السمات النرجسية كانوا أكثر ميلاً للتعرض لمستويات كبيرة من رهاب نوموفوبيا.

واكتشفا أيضاً رغبة النرجسيين وحاجتهم إلى الشعور بالأهمية عبر إعجاب الآخرين، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة عبر الإعجابات والتعليقات المستمدة من التفاعل في وسائط التواصل الاجتماعي.