إقامة أول بطولة عالمية لرياضة جمع القمامة في اليابان

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أصبحت اليابان أول دولة في العالم تقيم بطولة عالمية لرياضة جمع القمامة.

وشارك ما يصل إلى 21 دولة في المسابقة التي تضمنت البحث عن العلب الفارغة وقطع البلاستيك والسجائر في شوارع طوكيو، حيث فازت بريطانيا بكأس العالم في المنافسة، وذلك حسبما أفاد موقع «إندبندنت» البريطانية.

وجمع المتنافسون، بما في ذلك فرق من الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا، إجمالي 548 كغم من القمامة، كان كل فريق مسلحاً بالقفازات والملقط المعدني وأكياس القمامة، ويتكون من ثلاثة لاعبين تم منحهم نقاطاً بناءً على كمية وأنواع القمامة التي التقطوها.

ولم يكن مسموحاً بجمع القمامة من الممتلكات الخاصة، وتم منح اللاعبين 20 دقيقة بعد كل جلسة لفرز القمامة إلى فئات مختلفة، بما في ذلك النفايات القابلة للحرق، والزجاجات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير، والعلب المعدنية، وأعقاب السجائر وغيرها.

وقال توموي تاكاهاشي، عضو الفريق الياباني: «إنه أمر محبط؛ لأننا أردنا الفوز بهذا الحدث»، معرباً عن أمله بأن يهتم المزيد من الناس حول العالم بالقضايا البيئية.

وحصلت المملكة المتحدة على المركز الأول برصيد 9046.1 نقطة لجمع إجمالي 57.27 كغم من القمامة. ومن المقرر أن تقام النسخة الثانية من كأس العالم في طوكيو عام 2025.