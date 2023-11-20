«بوتيكيتيكي» يفوز بـ «طائر القرن»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت السلطات في نيوزيلندا، بعد أسبوعين من الحملات الإعلانية الكبرى حول العالم، عن فوز الكائن «بوتيكيتيكي» بوصف «طائر القرن» في مسابقة يأمل المنظمون منها لفت الانتباه إلى الطيور المهددة بالانقراض في البلاد.

وكانت المسابقة شهدت نقطة تحوّل كبيرة مع تبني مقدم برنامج «لاست وييك تونايت» جون أوليفر لطائر بوتيكيتيكي، الذي وصفه أوليفر بـ«أفضل طائر سابق وحالي ومستقبلي»، حسب ما ذكر موقع 24 الإلكتروني.

وشملت حملة بوتيكيتيكي لافتات إعلانية في عدد من القارات العالم مع ملصقات على شاكلة أفلام شهيرة، توسطت أكثر الشوارع ازدحاماً في أماكن مثل الهند واليابان وفرنسا والبرازيل إضافة إلى نيوزيلندا، ما تسبب في تعطل الموقع الخاص للتصويت عن العمل أكثر من مرة.

وظهر المقدم التلفزيوني جون أوليفر بالأيام الماضية مرتدياً زي الطائر عبر برنامج The Tonight Show مع المقدم جيمي فالون، أحد أكثر البرامج الحوارية الفنية شهرة في الولايات المتحدة لدفع المزيد من التصويت للطائر الغريب.

وفي حلقة برنامج «لاست ويك تونايت» الأخيرة الأحد، أبدى أوليفر سعادته بفوز الطائر الذي دعمه، والذي حصل على 290374 صوتاً مقابل 13000 للطائر في المركز الثاني.

وقال أوليفر «عندما نتحدث عن مستويات تاريخية وأسطورية من الهيمنة، فإن الحديث الآن يبدأ وينتهي مع مايكل جوردان وليونيل ميسي وسيرينا ويليامز و(بوتيكيتيكي).. هؤلاء الآن هم أعظم هذا الزمان، أفضل من سابقيهم بكثير».

وأوضح أوليفر أن الأصوات تدفقت من 195 دولة حول العالم «اثنتان أكثر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة».