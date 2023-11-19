وفاة مريضة بالسرطان نجحت في محو الملايين من الديون الطبية

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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توفيت مريضة بالسرطان بعدما نجحت في محو الملايين من الديون الطبية.

وجمعت كيسي ماكنتاير، التي كانت تسكن في نيويورك الأمريكية، ما يكفي من المال لمحو ملايين الدولارات من الديون الطبية من خلال نداء للمساعدة بعد وفاتها، حسبما أفاد موقع «ميديكال إكسبرس».

وقالت ماكنتاير، لمتابعيها في رسالة نشرها زوجها على منصة «إكس»، إنها رتبت لشراء الديون الطبية للآخرين كوسيلة للاحتفال بحياتها، مضيفةً: «إذا كنت تقرأ هذا فقد توفيت».

وكتب زوج ماكنتاير، أندرو روز جريجوري، البالغ من العمر 38 عاماً: «لقد أحببت كل واحد منكم من كل قلبي»، مضمناً منشوره رابطاً لحملة جمع التبرعات التي بدأت من خلال منظمة RIP Medical Debt غير الربحية.

وسرعان ما تجاوزت الحملة هدفها البالغ 20 ألف دولار، وجمعت نحو 140 ألف دولار بحلول بعد ظهر يوم الجمعة، أو ما يكفي لشراء نحو 14 مليون دولار من الديون الطبية.

وأوضح غريغوري أن ما دفعه وزوجته إلى تلك الخطوة الإيجابية أن هناك علاجاً جيداً للسرطان لا يستطيع الناس تحمله، مشيراً إلى أنه بدلاً من الحلم بعلاج للسرطان، فكَّرا في مساعدة الأشخاص الذين سحقتهم الديون الطبية.

وقد يتسبب نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة في تحمُّل المرضى فواتير كبيرة تدفعهم إلى الديون حتى لو كان لديهم تأمين صحي.

وينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر إلى المستشفى أو يحتاجون إلى رعاية منتظمة أو وصفات طبية لمشكلات صحية مزمنة.

ويقدّر تحليل عام 2022 للبيانات الحكومية الصادرة عن مؤسسة KFF غير الربحية أن ما يقرب من 1 من كل 10 بالغين أمريكيين يدينون بما لا يقل عن 250 دولاراً من الديون الطبية، ةهذا العدد الإجمالي البالغ 23 مليون شخص تقريباً يشمل 11 مليوناً يدينون بأكثر من 2000 دولار.

ويؤدي برنامج RIP Medical Debt إلى محو الديون المشتراة من المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين وسوق الديون الثانوية، وهي تشتري حزماً من الديون بملايين الدولارات مقابل ما تقول إنه جزء صغير من القيمة الأصلية.

وتقول المنظمة غير الربحية إن كل دولار يتم التبرع به يشتري نحو 100 دولار من الديون، وتهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

وقال المتحدث الرسمي، دانييل ليمبيرت، إن المنظمة لم يكن لديها مطلقاً حملة يخطط فيها شخص ما للبدء بعد وفاته.

وبدأت ماكنتاير، التي كانت ناشرة كتب، علاج سرطان المبيض عام 2019، وقال زوجها إنها أمضت نحو ثلاثة أشهر في المستشفى خلال العام الماضي.

وبدأ الزوجان في بروكلين التخطيط لإقامة حفل تأبينها وحملة شراء الديون، بعدما كادت أن تتوفى في مايو، مستلهمين ذلك من مقطع فيديو تأثرا به.

وقال جريجوري: «كانت كيسي مريضة للغاية في نهاية حياتها، ولم تتمكن من إنهاء كل ما أرادت إنهاءه».

وتابع: «لكنني كنت أعلم أنها تريد القيام بهذا النصب التذكاري واليوبيل الخاص بالديون، لذلك قمت بإعداد ذلك، وفعلت ذلك بالطريقة التي اعتقدت أنها كانت تريدها».