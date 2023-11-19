بسبب الترجمة.. طعام الكلاب في قائمة وجبات ركاب شركة طيران

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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تسبَّب سوء الترجمة في اشتمال قائمة طعام إحدى شركات الطيران على طعام للكلاب ضمن الوجبات المفترض تقديمها للمسافرين على درجة رجال الأعمال.

وأظهرت صورة، التقطها أحد الركاب، وجرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، قائمة طعام شركة طيران صينية، وقد بدا فيها «طعام الكلاب المستورد مع البامية» بين اختيارات المقبلات التي يتمتع بتناولها المسافرون على متن رحلات الشركة، مثل أطباق لحم البقر والمأكولات البحرية والحساء.

وأوضح موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية أنه من الممكن أن تصبح الترجمات الإنجليزية التي تقدمها شركات الطيران الأجنبية أمراً مؤسفاً، مؤكدةً أن هذا ما حدث بالضبط في تلك الواقعة التي تورطت فيها شركة تشاينا إيسترن، ومقرها في شنغهاي.

وتفاعل رواد التواصل مع الصورة المنشورة على «فيسبوك»، إذ بلغ عدد المتفاعلين نحو ألف شخص، مع مئات التعليقات والمشاركات.

وتساءل أحد الأشخاص ساخراً عما إذا كان ذلك يعني أن شركة الطيران صديقة للحيوانات الأليفة، في حين حذر آخر من عواقب ترجمة «غوغل»، بينما قال أحدهم مازحاً: «لا بد أن يكون هوت دوج».