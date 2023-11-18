مرض تنفسي «غير معتاد» يصيب الكلاب في عدة ولايات أمريكية

المصدر: أ ب

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تحقق مختبرات بيطرية في عدة ولايات في مرض تنفسي غير عادي يصيب الكلاب، وتشجع السكان على اتخاذ الاحتياطات الأساسية للحفاظ على صحة حيواناتهم الأليفة بينما يحاول الأطباء البيطريون تحديد السبب الذي يجعل الحيوانات مريضة.

ولايات أوريغون وكولورادو ونيوهامبشاير من بين الولايات التي شهدت حالات إصابة بالمرض الذي تسبب في أمراض تنفسية دائمة والتهاب رئوي ولا يستجيب للمضادات الحيوية. أعراض أمراض الجهاز التنفسي لدى الكلاب تشمل السعال والعطس وإفرازات من الأنف أو العين والخمول. يتطور بعض حالات الالتهاب الرئوي بسرعة، مما يجعل الكلاب مريضة جدا خلال 24 إلى 36 ساعة.

وثقت وزارة الزراعة في ولاية أوريغون أكثر من 200 حالة إصابة بالمرض منذ منتصف أغسطس.

وشجعت أصحاب الحيوانات الأليفة على الاتصال بالطبيب البيطري إذا كان لديهم كلبا مريضا وطلبت من الأطباء البيطريين التابعين للدولة الإبلاغ عن الحالات في أقرب وقت ممكن. وتعمل الوكالة مع باحثين حكوميين والمختبر الوطني للخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية لمعرفة أسباب الأمراض.

قال كيرت ويليامز، مدير مختبر أوريغون للتشخيص البيطري بجامعة ولاية أوريغون، إن كلابا نفقت. لكن من دون طريقة واضحة لتعريف المرض أو إجراء اختبار له، قال إنه من الصعب تحديد عدد من نفق بسبب شكل حاد من العدوى.

وجه ويليامز رسالة بسيطة لأصحاب الكلاب: "لا داعي للذعر". وقال أيضا إنه يجب على أصحاب الكلاب التأكد من حصول حيواناتهم الأليفة على اللقاحات، بما في ذلك تلك التي تحمي من أمراض الجهاز التنفسي المختلفة.

نشرت المختبرات في جميع أنحاء البلاد نتائجها في محاولة لتحديد السبب.

يقوم ديفيد نيدل، كبير علماء الأمراض البيطرية في مختبر نيو هامبشاير للتشخيص البيطري بجامعة نيو هامبشاير، بالتحقيق في المرض الغامض لمدة عام تقريبا.