ببغاء يعود إلى مالكته بعد احتجازه 3 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

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تم أخيراً لم شمل الببغاء تشارلي، الذي أمضى ثلاثة أشهر محتجزاً في مطار هيثرو البريطاني، بسبب مشاكل في الأوراق. وكان من المفترض أن يتم لم شمل الببغاء تشارلي البالغ من العمر أربعة أعوام مع مالكته جيس أدلارد (33 عاماً)، بعد تسعة أشهر من انتقالها إلى إنجلترا من ولاية بنسلفانيا، لكن بعد الانتظار لأشهر عدة تم احتجاز الببغاء ذي الصدر الوردي في مطار هيثرو، بسبب نقص الأوراق، حسب ما ذكر موقع 24 الإلكتروني.

وبعد ثلاثة أشهر من الانتظار توجهت جيس وزوجها جو (36 عاماً) بالسيارة من ليستر شاير إلى مطار هيثرو، لإحضار تشارلي الثرثار إلى المنزل.

وبداية الحادثة مع جيس وجو عندما سافر جو إلى الولايات المتحدة، لإحضار تشارلي إلى المملكة المتحدة، ولكن بمجرد وصولهما، تم احتجاز الببغاء في المطار، بسبب وثيقة ناقصة.