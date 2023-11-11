صدمة في عيد الزواج .. مضيفة جوية تسكب القهوة الساخنة في حجر راكبة

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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أصيبت سيدة بريطانية بخيبة أمل وتحطم حلمها باستكمال رحلة بحرية سعيدة في منطقة البحر الكاريبي احتفالاً بعيد زواجها كما بدأت في أجواء هانئة، عندما سكبت مضيفة طيران "القهوة الساخنة" على حجرها، ما أدى إلى حرق ساقيها بشدة لدرجة أنها لم تتمكن من الجلوس طوال الرحلة التي استغرقت تسع ساعات.

أمضت تريسي رولينز، 55 عامًا، وزوجها ماتي رولينز، 54 عامًا، أسبوعًا “مذهلاً” في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لزواجهما في رحلة بحرية قبل أن تقول إنها تعرضت للحرق أثناء رحلة عودتها إلى برمنغهام، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وقالت الأم إن المضيفة "تمايلت" وسكبت بطريق الخطأ القهوة الساخنة على حجرها، ما أدى إلى حرق رجليها خاصة أنها كانت ترتدي فستاناً خفيفاً.

وأضافت تريسي أن الحادث وقع في بداية الرحلة ما تركها في حالة من "العذاب" لدرجة أنها لم تتمكن من الجلوس لبقية الرحلة التي استغرقت 9 ساعات.

وأكدت والدة لطفلين أن الحادث كان من الممكن تجنبه لو تم إعطاؤها الصينية المعتادة لوضع جميع الأطعمة والمشروبات - بدلاً من أن يصب أحد أفراد طاقم الطائرة مباشرة في كوب بلاستيكي كانت تحمله الراكبة.

وقالت تريسي: كنا نمارس رياضة الغطس، وقضينا الكثير من الأيام على شواطئ مختلفة، وذهبنا إلى جزر صغيرة. لقد كانت عطلة جميلة ورائعة، ولكن رحلة العودة إلى الوطن أفسدتها.

وذكرت، كان هناك عدد لا بأس به من الحوادث المؤسفة على طول الطريق، لم تكن هناك وجبات نباتية، لذا قلت إنني سأتناول القهوة فقط، لأنه لم يكن لدي صينية بها طعام، أعطتني فقط كوبًا بلاستيكيًا لأحمله في يدي، وسكبت القهوة وتمايلت قليلاً لكنها استمرت في سكبها مباشرة في حضني، لقد كان الأمر مروعًا للغاية، لم أستطع النهوض وكنت أصرخ فحسب، كنت مقيدة في كرسيي وكانت القهوة الساخنة تسيل لتحرقني ولم أتمكن من الجلوس لمدة 9 ساعات، ولم أستطع حتى تجميع ساقاي معًا، كان الأمر مؤلماً جداً.