السيطرة على تمساح طوله 3 أمتار يتجول في أحد شوارع القطيف السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصيب أحد المارة في مدينة القطيف السعودية بالصدمة لدى مشاهدته تمساحاً بطول 3 أمتار يتجول في الشارع، غير آبه بالمارة من حوله، وعلى الفور أبلغ فرق الإنقاذ لتتعامل مع الموقف الغريب.

وعلى الفور، هرعت فِرَق الإنقاذ التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على التمساح الذي يبلغ طوله حوالي 3 أمتار باستخدام شباك معدنية خاصة، وتم نقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله وإعادته إلى موطنه الطبيعي. بحسب موقع صحيفة "الرياض" السعودية.

من جانب آخر أغلقت بلدية محافظة القطيف، الحديقة التي هرب منها التمساح بالمحافظة احترازيًّا، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شرطة المحافظة؛ وذلك بعد السيطرة على التمساح وقامت البلدية بتفقد المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة من ذات الحديقة.