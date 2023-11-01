سجن مديرة لاختلاسها تبرعات مخصصة للشباب في بريستول البريطانية

المصدر: د ب ا

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صدر حكم بسجن منظمة لاحتجاجات حركة "حياة السود مهمة" في بريطانيا سنتين ونصف السنة على خلفية استغلالها تبرعات بعشرات آلاف الجنيهات الاسترلينية جمعتها عبر صفحتها وانفاقها على أسلوب حياتها الباذخ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وحازت زارا سليم (23 عاما) مكانة رفيعة المستوى باعتبارها إحدى المشاركين في احتجاجات "حياة السود مهمة" في بريستول في 2020، التي جاءت كرد فعل على قتل جورج فلويد، وهو أمريكي من ذوي البشرة السمراء، على يد شرطي أمريكي.

واعترفت سليم بالاحتيال عن طريق استغلال منصبها كمديرة لجميعة "تشينجينج يور مايندست" حيث حولت أموالا إلى حساباتها البنكية الخاصة وأنفقتها بين يونيو 2020 وسبتمبر 2021.

وقال القاضي مايكل لونجمان أثناء إصداره الحكم في محكمة التاج ببريستول إن سليم حازت مكانة رفيعة المستوى من انخراطها في حركة "حياة السود مهمة" واستغلت ذلك، بمساعدة آخرين، لجمع أموال بغرض مساعدة شباب في منطقة سانت بول في بريستول.