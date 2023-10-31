الذكاء الاصطناعي يحسن شبكات الجوال

المصدر: دبي – البيان

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طورت جامعة ساري البريطانية نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي، لمساعدة شبكات الاتصالات في بريطانيا على توفير نحو 76% من مواردها مقارنة بأقوى نظام موجود بالفعل، ففي الدراسة، التي نشرت في مجلة «آي إي إي إي ترانسأكشن أون نيتورك سيرفس مانجمينت»، أوضح الباحثون تفصيلاً كيف يمكن توفير النطاق الترددي، من خلال النمذجة الرياضية للشبكة واستخدام الذكاء الاصطناعي، للعثور على أفضل طريقة لتخصيص قوة الحوسبة عبرها.

ويعد النموذج ممكناً بأقل تكلفة حوسبة مقارنة بشبكات O-RAN الأخرى، كما أنه يوفر أيضاً استهلاك الطاقة بالنسبة لمزودي خدمات الاتصالات.