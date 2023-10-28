مصر.. عشرات القتلى والمصابين في حادث مروري مروع في محافظة البحيرة

المصدر: البيان

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لقي 32 شخصاً حتفهم وأصيب 60 آخرون، في حادث مروري مروع وقع اليوم السبت، بين عشرات السيارات على الطريق الصحراوي السريع فى نطاق محافظة البحيرة.

وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الصحراوي بالكيلو 134 القادم من الإسكندرية في اتجاه القاهرة، بين عدد من السيارات، وانتقلت قيادات المرور والشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأولية، في حادث طريق الإسكندرية الصحراوى المروع، إصابة 45 مصابًا، من بينهم حالات حرجة.