راكب أمواج يرتطم بحوت في سيدني

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

رصدت كاميرا رجلاً عمره 55 عاماً، كان يمارس رياضة ركوب الأمواج الشراعي على شاطئ سيدني الأسترالية، لحظة اصطدامه بحوت أحدب خرج من الماء، وهبط فوقه ليسحبه إلى الأعماق، وفق «الغارديان».

وتصور اللقطات جيسون برين وهو يقول: «تباً، لقد صدمني حوت »، وقال لاحقاً: «اعتقدت أنني انتهيت، لأكون صادقاً. فكرت لبضع ثوان: هذا هو معنى الموت».

وبينما كان يصارع والحوت من تحته شعر بجلد الحوت الناعم، ثم انقطع الحبل المربوط بساقه، ليشق طريقه عائداً إلى السطح وإلى لوحه، وعندما وصل إلى الشاطئ، رأى بعض زملائه وأخبرهم بما حدث. وقال برين: «لقد ظنوا أنني كنت أروي قصة مختلقة، ثم أدركت أن كاميرا GoPro الخاصة بي قد التقطت كل شيء». وصادف أيضاً أن أحد المارة كان يصور برين وهو يتأرجح عبر الشاطئ مع ظهور الحوت فوقه.