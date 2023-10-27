المنطقة العربية تشهد خسوفاً جزئياً للقمر مساء غدٍ السبت

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تشهد المنطقة العربية والعالم خسوفا جزئيا للقمر يوم غد "السبت" ويمكن مشاهدة الخسوف بشكل كامل من المنطقة العربية، كما وأنه يشاهد من جميع قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا وأجزاء من غرب أستراليا ومن أقصى شرق الأمريكيتين.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، سيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل عند الساعة 06:01 مساء بتوقيت غرينتش (10:01 مساء بتوقيت الإمارات)، ولا يكون الخسوف حينها ملاحظا بالعين المجردة، في حين سيبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 07:35 مساء بتوقيت غرينتش (11:35 مساء توقيت الإمارات)، وعندها يكون الخسوف مرئيا بشكل واضح، وسيصل الخسوف إلى ذروته عند الساعة 08:14 مساء بتوقيت غرينتش (00:14 صباحا توقيت الإمارات).

وأضاف سينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 08:53 مساء بتوقيت غرينتش (00:53 مساء توقيت الإمارات)، في حين سينتهي الخسوف بشكل كامل عند الساعة 10:27 مساء بتوقيت غرينتش (02:27 صباحا توقيت الإمارات). وسيخسف ما نسبته 12.4% من قطر القمر، وتبلغ مدة الخسوف الجزئي ساعة واحدة و18 دقيقة، في حين تبلغ مدة الخسوف بالكامل أربع ساعات و25 دقيقة.

وأشار إلى أنه عادة لا يلاحظ الراصد أي اختلاف على لمعان القمر في أول وآخر 30-45 دقيقة من الخسوف، لأن القمر يكون وقتها في منطقة شبه الظل ولا تكون الأرض قد حجبت قدرا كافيا من أشعة الشمس يمكن ملاحظته بالعين المجردة، وفي بداية الخسوف يلاحظ خفوت إضاءة القمر من الناحية الشرقية من قرصه (يسار القرص)، أما عند ذروة الخسوف فسيبدو القمر البدر على هيئة قرص شاحب اللون من الجهة الجنوبية مع اختفاء جزء يسير منه من الأسفل.

ويحدث الخسوف بعد ثلاثة أيام من وصول القمر إلى الحضيض (أقرب نقطة من الأرض)، وسيكون القمر وقت الخسوف في برج الحمل. وسيكون خسوف القمر الجزئي القادم الذي يشاهد من أجزاء من المنطقة العربية يوم 18 سبتمبر 2024م، في حين سيكون الخسوف الكلي القادم الذي يشاهد من المنطقة العربية يوم 07 سبتمبر 2025.

ويحدث الخسوف دائما عندما يكون القمر في طور البدر، وعندها يشرق القمر من جهة الشرق وقت غروب الشمس ويبقى ظاهرا في السماء إلى أن يغرب في جهة الغرب وقت شروق الشمس، وعند الخسوف تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وتكون الأرض في المنتصف، وعندها يدخل القمر في ظل الأرض وتحجب عنه أشعة الشمس، فلا نعود نراه وقت الخسوف الكلي، أما وقت الخسوف الجزئي فإن جزءا من القمر يختفي فقط، ويبقى باقي قرص القمر ظاهرا.