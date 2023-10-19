انتشال 6 جثامين وإنقاذ 4 سيدات جراء انهيار مبنى سكني في جبل لبنان

المصدر: د ب ا

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أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الخميس، انتشال ستة جثامين وإنقاذ أربع مواطنات من تحت ركام مبنى انهار في جبل لبنان.

وقال الدفاع المدني، في بيان صحفي اليوم، إن عناصره يتابعون عملهم دون توقف للعثور على مفقودتين، مشيرا إلى أن عدد عناصر الدفاع المدني الذين شاركوا في هذه المهمة بلغ قرابة 165 عنصرا من مراكز متعددة من كل المحافظات اللبنانية.

وكان مبنى سكني انهار، يوم الإثنين الماضي، في بلدة المنصورية في جبل لبنان، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانهيار وتحديد المسؤولية.