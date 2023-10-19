بعد رحلة علاج امتدت سنتين.. سيدة تكتشف عدم إصابتها بالسرطان

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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اكتشفت سيدة بريطانية عدم إصابتها بالسرطان مطلقاً، بعدما خضعت لعلاج من المرض الخبيث خلال مدة استغرقت سنتين.

وأصيبت ميغان رويل (33 عاماً) بصدمة عارمة عندما أخبرها الأطباء أنه تم تشخيصها بشكل خاطئ، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وخضعت ميغان، وهي فنانة مسرحية، لتسع دورات من العلاج، عندما أُبلغت بأنها مصابة بسرطان الجلد، وأجريت لها عملية جراحية، الأمر الذي أثر بالسلب في خصوبتها.

وقالت رويل: «لا يمكنني أن أصدق حقاً أن شيئاً كهذا يمكن أن يحدث»، مؤكدةً أنها لم تجد تفسيراً منطقياً حتى اليوم لكيفية ما حصل.

وأضافت: «أمضيت سنتين معتقدةً أنني مصابة بالسرطان، وخضعت لجميع مراحل العلاج، ثم قيل لي إنه لا يوجد سرطان على الإطلاق».

وتمت إحالة ميغان إلى مراجعة الأمراض الجلدية في مستشفى تشيلسي وويستمنستر من قبل طبيبها عام 2019، عندما أُبلغت عن زيادة حجم الشامة الموجودة في الجزء العلوي من ذراعها، وأصبحت مثيرة للحكة.

وبعد التقاط خزعة من موضع الشامة في جسمها، قيل لها إنه تم التعرف إلى طبيعة الإصابة، التي اعتُقد حينها أنها إصابة بسرطان الجلد، وكانت رويل آنذاك تبلغ من العمر 29 عاماً.

وأحيلت السيدة إلى وحدة السرطان المتخصصة في مستشفى رويال مارسدن، حيث روجعت نتيجة الخزعة الخاصة بها، وأكد الأطباء لها وجود سرطان الجلد، وعلى إثر ذلك جرى استئصال نسيج بعرض 2 سم من جسمها.

وبيَّن الأطباء لرويل أن العلاج المناعي الذي تلقته قد يؤثر في خصوبتها، ما اضطرها إلى إجراء عملية حفظ للبويضات.

وذكرت ميغان أنها احتاجت إلى وقت طويل لاستيعاب الصدمة، عندما أخبرها الأطباء بحقيقة عدم إصابتها بالسرطان، لافتةً إلى أن الشعور الذي هيمن عليها هو الإحباط والغضب.

وقال محامي ميغان، ماثيو جاسكوين: «من الواضح أنها حالة غير عادية تماماً، إذ تم تشخيص إصابة ميغان عن طريق الخطأ بسرطان الجلد، وهو الأمر الذي كان له تأثير نفسي كبير عليها نظراً لصغر سنها».

وأضاف جاسكوين: «تفاقم هذا بسبب حاجتها إلى عملية جراحية، وكان العلاج الوحيد الذي يمكن أن تحصل عليه مؤثراً في خصوبتها».

وحصلت ميغان رويل على تعويض من المؤسسة التي تدير مستشفيي تشيلسي وويستمنستر، اللذين أخطآ كلاهما في تفسير نتائج تشخيصها سنة 2019، ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا عندما راجعت مؤسسة أخرى السجلات الخاصة بالمريضة عام 2021.