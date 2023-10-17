المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بلا رفات بشرية!

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتزم المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك إزالة جميع البقايا البشرية من معارضه، في خطوة إصلاحية تستند إلى تفكير جديد حول ممارسات جمع القطع، التي يصفها المتحف الآن بأنها «كانت مليئة بعيوب جمة».

وطبقاً لموقع 24 يخطط المتحف لإعادة هيكلة مجموعته المكونة من نحو 12,000 من الرفات البشرية، بما في ذلك هياكل عظمية لأشخاص نبشت قبورهم من السكان الأصليين والعبيد، إضافة لجثث سكان مدينة نيويورك التي تم جمعها بأربعينيات القرن الماضي.

وقال رئيس المتحف شون دوكاتور للموظفين برسالة، حسب صحيفة «نيويورك تايمز»: «المعروضات من الرفات البشرية لم تكن ليتم جمعها لولا عدم التوازن الكبير بالقوى».