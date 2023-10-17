اكتشافان أثريان يحلان ألغازاً حول تاريخ البشرية

المصدر: (أنقرة - أ ف ب)

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سُجّل في مساحات قاحلة بجنوب شرق تركيا، وهي منطقة تضم عدداً من أقدم المواقع البشرية، اكتشافان جديدان يشكلان تمثالاً حجرياً لرجل ومنحوتة ملوّنة لأحد الحيوانات. وأكّد الباحثون أنّ التمثال الذي يظهر رجلاً جالساً على مقعد عليه نقش فهد، يوفّر دليلاً جديداً في اللغز المُحيط بتاريخ البشرية.

وكان عُثر على هذا التمثال الذي يبلغ طوله 2,3 متر نهاية سبتمبر في كاراهان تيبي، وسط مجمع يضمّ قرابة 20 موقعاً كانت تمثل موطناً لآلاف الأشخاص خلال العصر الحجري.

وكاراهان تيبي هي جزء من شبكة مواقع تقع حول موقع مُدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي هو غوبيكلي تيبي، كان يتجمّع فيه البشر ضمن طقوس في عصور ما قبل التاريخ، أي قبل أكثر من 7000 عام من «ستونهنج» أو الأهرامات المصرية.

وعثر رئيس قسم ما قبل التاريخ في جامعة إسطنبول نجمي كارول على التمثال الذي كان متكسراً إلى ثلاثة أجزاء. وقال : «سبق أن عثرنا على تماثيل عدة من هذا النوع... لكن هذا مختلف جداً». وكان هذا التمثال داخل أحد المباني المستطيلة الأولى وربما كان يشكّل عموداً يدعم السقف الخشبي للمبنى، ما يشكل مؤشراً إلى كيفية استخدام البشر للموقع آنذاك. وأكد كارول أن هذه المواقع تشهد على «نظام اجتماعي جديد ولد بعد العصر الجليدي».