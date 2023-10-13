«غريزر 128» تفوز بجائزة «أسمن دب» في ألاسكا

المصدر: (لوس انجليس - أ ف ب)

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فازت أنثى دب مسماة «غريزر 128» في مسابقة «فات بير ويك» للعام 2023، لتنال بذلك لقب أسمن حيوان من هذا النوع في متنزه وطني في ألاسكا. وفازت أنثى الدب في التنافس على أثقل وزن، وحصلت على أصوات تفوق تلك التي نالتها «32 تشانك» بأربع مرات. وكتبت إدارة المتنزهات الوطنية عبر انستغرام «إنها جميلة وتمثل نعمة. تناولت عدداً كبيراً من سمك السلمون».

وتابعت متوجهةً إلى أنثى الدب بأسلوب فكاهي «ستضعين التاج، كوني المتوّجة! هل أكلتي التاج!؟!». وأضافت «تهانينا للفائزة بمسابقة أسبوع الدب السمين للعام 2023، أنثى الدب «غرايزر 128» التي أظهرت أداءً مميزاً».

وتنافست «غرايزر» و«تشانك» إلى جانب نحو ألفي دب آخر على اللقب، بعدما كانت هذه الحيوانات تتناول خلال الأشهر الماضية أسماك السلمون لكسب أكبر قدر من الوزن. وشهدت المسابقة هذه السنة أكثر من 1,3 مليون تصويت.