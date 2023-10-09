جيناتنا سبب تفضيلنا الغذاء النباتي

المصدر: دبي - البيان

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بينت دراسة جديدة أنّ الامتناع عن تناول اللحوم لا يرتبط فقط بقوة الإرادة، بل بوجود أربعة جينات مرتبطة بمدى قدرة الشخص على الالتزام بأسلوب حياة نباتي. وطبقاً لما ورد في موقع «سي إن إن»، قال الدكتور نبيل ياسين، المؤلف الرئيس للدراسة التي نُشرت في «PLOS One»، الأربعاء الفائت، والأستاذ الفخري لعلم الأمراض بكلية فاينبرغ للطب في جامعة نورث وسترن: «يمكننا القول اليوم، إن علم الوراثة يلعب دوراً مهماً في النظام النباتي، وأن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر ملاءمة وراثياً لنظام غذائي نباتي، مقارنة بغيرهم».