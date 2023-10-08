مقتل أردنية على يد زوجها في كندا .. ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تتابع الحادثة

المصدر: البيان

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في جريمة هزت الشارع العربي في كندا، أقدم رجل أردني على قتل زوجته الأردنية داخل منزلهما ، بمنطقة بييل في كندا.

واعتقلت الشرطة الكندية على الفور الزوج البالغ من العمر 37 عاماً بتهمة قتل زوجته يوم الاثنين الماضي.

وقال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كندا، تتابع حادث مقتل مواطنة أردنية على يد زوجها الأردني في منطقة بييل، حيث ألقت السلطات المحلية القبض على الزوج الأردني البالغ من العمر 37 عاما.

وأكد السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في العاصمة الكندية أوتاوا تتابع مع السلطات المحلية التحقيقات الجنائية للوقوف على ملابسات الجريمة، معربا عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة لعائلة الفقيدة.

قال مدير وحدة مركز العمليات في #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير د. سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في #كندا، تتابع حادث مقتل مواطنة اردنية علي يد زوجها الاردني في منطقة بييل، حيث ألقت السلطات المحلية القبض على الزوج… pic.twitter.com/pUzwPm9HLX — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 6, 2023