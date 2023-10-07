عشاء لندني يتيح للراغبين التلذذ بأطباق أعدّت لملك بريطانيا تشارلز الثالث في قصر فرساي

المصدر: أ ف ب

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سيتسنى لِمن أثار إعجابَهم وحرّك أحلامهم الاستقبال الذي أقيم في قصر فرساي على شرف ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أن يتذوقوا على الاقل ما أُعِدّ لَه من أطباق، خلال عشاء يقام في لندن الاثنين، ولكن بعيداً من أجواء قاعة المرايا الفخمة في الصرح التاريخي.

ولن يحظى المهتمون بدعوة مجانية إلى المأدبة، بل سيدفعون 275 جنيهاً استرلينياً، أي ما يعادل 337 دولاراً (بدون مشروبات)، لقاء التلذذ بالوليمة الفاخرة المكوّنة من الكركند ودجاج بريس وحلوى الـ«ماكارون» المحشوة بالتوت، والتي يتولى تحضيرها الطاهيان الفرنسيان الشهيران آن صوفي بيك ويانيك ألينو.

ويعيد الاثنان إنتاج الأطباق التي أعدّاها للاستقبال الذي اقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الفائت للعاهل البريطاني وزوجته كاميلا.

ويقام العشاء الاثنين في "بافيليون" (Pavyllon) الذي يملكه الشيف يانيك ألينو في لندن.

وستكون المقبلات التي تُعدّها آن صوفي بيك في هذه النسخة المطابقة لمأدبة فرساي من كركند المستنقعات الأزرق مع كعكة السلطعون وطبقة من اللوز الطازج وقليل من هلام النعناع.

أما الطبق الرئيس من يدَي يانيك ألينو، فيتألف من دجاجة بريس بنكهة الذرة، مزينة بغراتان فطر بورسيني.

وللحلوى، ارتكز الشيف بيار إرميه على بسكويت ماكارون الورد الأصفهاني الذي يشتهر به، لكنه أعاد صوغه للمناسبة، فأضاف إليه التوت وسوربيه الليتشي الوردي.

وأُعدّت هذه القائمة بعناية بالتنسيق بين قصر الإليزيه وقصر باكنغهام للاستقبال الذي أقيم في 20 سبتمبر بحضور عدد من النجوم كميك جاغر وهيو غرانت وشارلوت غينزبور.