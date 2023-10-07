كان يعاني من صداع لمدة أسبوع.. إصابة طبيب مشهور بالسرطان تصدم المصريين

المصدر: دبي - وائل زكير

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أصيب الطبيب المصري هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر، بسرطان في المخ بعد شعوره من صداع مستمر لمدة أسبوع، حيث اثبتت التحاليل وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة في المخ.

وفي البداية فوجئ محبو ومتابعو الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر، باعتذار على حسابه الشخصي في فيسبوك يقول فيه إنه يعتذر عن تلقي مكالمات أو رسائل عبر الفيسبوك من المتابعين أو المرضى لشعوره بوعكة صحية كبيرة.

ثم أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر،إصابة والده بسرطان في المخ.

وكتب محمد الناظر، عبر فيسبوك «كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع. الدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا. وبعد إجراء عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة. حاليا بنعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيًّا تعبان جدًا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة».

رجل محب للخير معطاء

وحزن الآلاف على مواقع التواصل في مصر على إصابة الناظر بهذا المرض نظراً لخدماته الإنسانية وحبه للخير والأعمال الخيرية التي عرف بها الطبيب المصري ، وتضرعوا إلى الله بالدعاء أن يشفيه ويذهب عنه كل مرض وأن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وكتب محبوه آلاف التعليقات للناظر رجل الخير والعطاء ، داعين الله أن يسبغ عليه عافيته وأن يشفيه من هذا الداء.

وعرف الناظر بأنه رجل محب للخير ، حيث يقوم بالكشف وكتابة الدواء لمرضاه مجانا عبر موقع الفيسبوك، حيث كان يطلب من المرضى تصوير مكان الألم أو الإصابة الجلدية، وإرسالها عبر الواتساب على هاتفه الشخصي أو في رسالة عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك، ثم يقوم بتشخيص المرض ووصف الدواء وكتابته وإرساله للمريض حتى يوفر على المريض ثمن الكشف.