الشرطة البريطانية تجري تحقيقات في مستشفى شهد قتل 7 أطفال حديثي الولادة

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء أنها تجري تحقيقاً في تهمة القتل غير العمد في المستشفى حيث قتلت ممرضة سبعة أطفال حديثي الولادة كانوا تحت رعايتها وحاولت قتل ستة آخرين.

وحُكم على لوسي ليتبي (33 عاماً)، بالسجن مدى الحياة في أغسطس الماضي، بعد إدانتها بجرائم قتل في مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" بمدينة تشيستر في شمال غرب إنجلترا.

وقالت شرطة شيشاير إن التحقيق في جرائم القتل غير العمد في المستشفى سيركز على الفترة التي ارتكبت فيها ليتبي جرائمها بين يونيو 2015 والشهر نفسه من 2016.

وقال مفتش المباحث سايمون بلاكويل، إن التحقيق سينظر في "مجالات تشمل القيادة العليا وصنّاع القرار لتحديد ما إذا كان هناك أي جريمة قد حدثت".

وأضاف "في هذه المرحلة، لا نحقق مع أي فرد في ما يتعلق بالقتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم"، مؤكداً أن التحقيق لا يزال "في مراحله المبكرة للغاية".

ولم تتمكن هيئة المحلفين في المحاكمة المطولة التي انتهت في يوليو من التوصل إلى حكم بشأن ست تهم بمحاولة قتل خمسة أطفال، هم ثلاث فتيات وصبيان.

وفي الشهر الماضي، أعلنت هيئة الادعاء الملكية، التي تتولى المحاكمات في إنكلترا وويلز، أنها ستسعى إلى إعادة المحاكمة بتهمة محاولة ليتبي قتل طفلة في فبراير 2016.

وحُدد موعد موقت للمحاكمة في يونيو من العام المقبل.

ونفت ليتبي، المتحدرة من هيريفورد في غرب إنكلترا، جميع التهم الموجهة إليها. وقدمت منذ ذلك الحين استئنافاً ضد إدانتها.

ولا يمكن التعريف بهويات أي من الأطفال المتوفين أو الباقين على قيد الحياة بموجب أمر من المحكمة من القاضي.

وأعلنت الحكومة أنه سيجرى تحقيق عام مستقل للنظر في كيفية التعامل مع مخاوف الأطباء في مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" من جانب الإدارة.

ووُجهت انتقادات للمديرين في المستشفى بسبب فشلهم المزعوم في التصرف سريعاً بشأن المخاوف المرتبطة بليتبي، والتي ورد أن كبار الأطباء أثاروها منذ عام 2015.

