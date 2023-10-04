في حالة نادرة.. قطة ضائعة تعود إلى صاحبتها بأعجوبة بعد 11 عامًا

المصدر: البيان

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فقدت امرأة انجليزية قطتها قبل أحد عشر عاماً، وفي حالة نادرة عثرت عليها بعد مكالمة هاتفية بعدما قد بحثت عنها لأشهر عديدة دون جدى.

و تلقت سيان سيكستون، 43 عامًا، مكالمة هاتفية من طبيب بيطري عجوز في بلدة أخرى ليخبرها أن قطتها المفقودة قد تم إحضارها من قبل زوجين كانا يطعمانها لسنوات - دون أن يدركا أن لديها مالكًا وفق اندبندنت البريطانية.



ذهبت سيكستون من كيرفيلي إلى بونتيبريد في جنوب ويلز بعد عام من اختفاء ديزي منذ أكثر من عقد من الزمن، وتقول إنها "بحثت عنها لعدة أشهر"، حيث كانت تضع الملصقات وتهز الطعام وتنادي عليها.

وتقول: "لقد كان الأمر عاطفيًا حقًا عندما رأيتها للمرة الأولى". "لقد أحزنني رؤية الحالة التي كانت عليها. كانت تعطس وتصدر صفيرًا. قذرة وقذرة تماما وكان كل فروها متشابكا.



قيل للسيدة سيكستون أن الزوجين كانا يطعمان ديزي لسنوات، لكن عندما لاحظا أن حالتها تتدهور بسرعة، خشيا أنها لن تتحمل شتاء آخر. بعد ذلك، أحضروها إلى عيادة كيرفيلي البيطرية، وقام الموظفون في العيادة بفحص ديزي بحثًا عن شريحة دقيقة وتمكنوا من الاتصال بالسيدة سيكستون.



وتقول: " يوم الثلاثاء اتصلوا بي قائلين إن لديهم قطتي". "قلت: "كل قططي موجودة في المنزل" ثم ذكرت أن لدي قطة مفقودة. قالوا إنها كانت في حالة سيئة للغاية، جمعت الأطفال وذهبنا إلى الطبيب البيطري وها هي كانت هناك".

وتقول إن ديزي تتعافى حاليًا من أنفلونزا القطط وتخضع للحجر الصحي في غرفة منفصلة لمنع انتشار المرض إلى قططها الأخرى، لكنها تتطلع إلى لم شملها مع أختها دوري التي تقول سيكستون إنها تعيش معها أيضًا.

عندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن ديزي تعرفت عليها، قالت سيكستون إنه على الرغم من أنها ليست طبيبة نفسية في مجال القطط، إلا أنها تعتقد أنها قد تكون كذلك. "بالنظر إلى أنها كانت تعيش وحشة لمدة أحد عشر عامًا، فقد كانت ودودة وحنونة معي حقًا وأرادت الكثير من الحب والاهتمام."