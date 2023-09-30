وفاة شخص في أستراليا بعد اصطدام حوت بقارب أثناء رحلة صيد

المصدر: رويترز

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قالت السلطات إن رجلاً لقي حتفه ونُقل آخر في المستشفى اليوم "السبت" في أستراليا بعد أن صدم حوت قاربهما وقلبه أثناء رحلة صيد.

وقالت الشرطة إنه تم انتشال رجل فاقداً للوعي من خليج بوتاني قبالة ساحل سيدني وتوفي في وقت لاحق، بينما نُقل الآخر إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وقالت ياسمين كاتلي وزيرة شرطة نيو ساوث ويلز "هناك حوت ضالع في الحادث، من كان يظن أن هذا سيحدث؟ إنه أمر مأساوي للغاية"

وقال وزير خدمات الطوارئ جهاد ديب إن الحادث كان "غريبا جدا".

وذكرت الشرطة في بيان أن القارب "من المرجح أن يكون قد اصطدم بحوت أو تأثر بسبب اختراقه له، مما تسبب في إمالة القارب وانقلاب الرجلين خارجه". ولم تحدد نوع الحوت.

ويؤوي الخط الساحلي الواسع لأستراليا عشرة أنواع كبيرة و20 نوعا أصغر من الحيتان. وفي حين أن الوفيات البشرية الناجمة عن الحيتان في المنطقة نادرة، فإن أستراليا ونيوزيلندا المجاورة تعتبر مناطق معروفة لجنوح الحيتان الجماعي على الشواطئ.

وتم إنقاذ ثمانية دنماركيين في يونيو حزيران عندما انقلب مركبهم الشراعي في المحيط الهادي بعد اصطدامه بحوت أو اثنين.