التلفزيون الرسمي في زيمبابوي : مقتل 6 أشخاص وحصار 15 بعد انهيار أرضي في منجم باي هورس في تشيجوتو

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قال التلفزيون الرسمي في زيمبابوي إن ستة من عمال المناجم لقوا حتفهم بعد انهيار أرضي في منجم باي هورس في تشيجوتو التي تبعد 100 كيلومتر غربي العاصمة هراري.

وقال تلفزيون (زد.بي.سي) إن ست جثث انتشلت من المنجم مساء الجمعة، وهناك 15 عاملا حاصرهم الانهيار تحت الأرض وما زالت جهود الإنقاذ جارية.

وانهار المنجم نحو الساعة 0800 بتوقيت جرينتش الجمعة مما أدى إلى محاصرة 34 من عمال المنجم تحت الأرض. وقال التلفزيون إن 13 من عمال المنجم تمكنوا من الفرار لكن 21 منهم حاصرهم الانهيار.