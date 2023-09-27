ثمانية قتلى بينهم أربعة أطفال صعقاً بالكهرباء في جنوب أفريقيا خلال أمطار غزيرة

المصدر: ا ف ب

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أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا الثلاثاء أنّ ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال، لقوا مصرعهم صعقاً بالكهرباء في مدينتي صفيح في كيب تاون خلال أمطار غزيرة هطلت في نهاية الأسبوع الماضي وتسبّبت بفيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت بلدية المدينة الساحلية الواقعة في جنوب غرب البلاد في بيان إنّ "مركز إدارة الكوارث يؤكّد مصرع ثمانية أشخاص صعقاً بالكهرباء. أربعة أشخاص قضوا في حيّ دريفتساندز العشوائي وأربعة أطفال في حيّ كليبفونتين العشوائي".

وفي جنوب أفريقيا، يعيش سكّان مدن الصفيح في أكواخ مبنية بشكل عشوائي وبعضها متّصل بشبكة الكهرباء بشكل غير قانوني عن طريق أسلاك ممدودة كيفما اتّفق.

وتضرّر حوالى ستة آلاف شخص و1500 مسكن من جرّاء العاصفة التي رافقتها رياح عاتية وأمطار غزيرة، قبل أن تتراجع حدّتها مساء الاثنين، بحسب السلطات.

وتمّ إجلاء عشرات السكّان بعدما حاصرتهم المياه.

وأدّت العاصفة إلى فيضان أنهر وانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدّة في كيب تاون، المدينة السياحية المطلّة على المحيط الأطلسي.

