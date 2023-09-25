تماسيح تنقذ كلباً طاردته كلاب «متوحشة»

المصدر: (دبي - البيان)

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كان القدر يخبئ هدية ثمينة لكلب ابتلي بهجوم شرس من مجموعة كلاب متوحشة، حيث سقط في النهر، فبادرت التماسيح إلى إنقاذه عوضاً عن التهامه. إذ رُصدت مجموعة من التماسيح في الهند، حسب ما أفاد موقع 24، وهي تنقذ كلباً ضالاً طاردته كلاب أخرى وحشية.

وتمت ملاحظة الحادثة والإبلاغ عنها في دراسة علمية تفحص القدرة العاطفية والسلوك والإدراك لدى الزواحف، وقد نشرت في مجلة «Journal of Threatened Taxa». وقد لجأ ذاك الكلب الصغير، بعد أن تعرض للمطاردة من قبل كلاب وحشية، إلى النهر.

وفي تلك اللحظة، شوهدت ثلاثة تماسيح تطفو في مكان قريب، بعد أن لفت الكلب المذعور انتباهها. وفي البداية، بدا الأمر وكأنه غريزة افتراس كلاسيكية، ولكن حدث شيء غير متوقع، حيث «سرعان ما تبين أنه سلوك أكثر تعاطفاً من قبل التماسيح.. إذ وجهت الكلب بعيداً عن الموقع».

وأضاف الباحثون: «كان الكلب عرضة للهجوم من قبل مجموعة كلاب وحشية منتظرة على ضفة النهر. كانت هذه التماسيح في الواقع تلمس الكلب وتدفعه للتحرك أبعد من أجل الصعود الآمن على الضفة والهروب في النهاية».