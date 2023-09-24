طلبت السلطعون قبل طبخه وأعادته إلى البحر

المصدر: (دبي – البيان)

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فاجأت سائحة سويسرية عمال مطعم إيطالي بفعل غريب عندما طلبت وجبة سلطعون بقيمة 210 دولارات. السيدة طلبت من عمال مطعم متخصص بالمأكولات البحرية في جزيرة سردينيا إحضار السلطعون إليها قبل طبخه، لتكون النتيجة أنها ترغب بإعادته للبحر.

وقال صاحب المطعم، أنطونيو وجيانلوكا فاسولينو، لوسائل الإعلام المحلية: إن المرأة داعبت السلطعون بلطف قبل أن تعيده للماء. وأضاف: «لقد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل جيد». وحصلت الحادثة على ردود فعل إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما لدى المنادين بالرفق بالحيوانات.