آخر قمر عملاق لهذا العام 29 الجاري

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد عشاق الفلك لاستقبال آخر قمر عملاق لسنة 2023، في الأسبوع المقبل، الذي يحمل اسم «قمر الحصاد»، وفق «بزنس إنسايدر».وسيزين البدر العملاق سماء الأرض يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، إذ سيبدو القمر المكتمل أقرب وأكثر إشراقاً من البدر المعتاد. والقمر العملاق نوع من أنواع البدر الذي يمكن أن يظهر أكبر بنسبة تصل إلى 14 % وأكثر سطوعاً بنسبة 30 % من القمر المكتمل النموذجي في أشهر العام وذلك لأنه يقع في أقرب نقطة له من الأرض، تسمى الحضيض، وفقاً لوكالة ناسا.

ويحمل بدر هذا الشهر اسم «قمر الحصاد»، ويعرف بأنه اكتمال القمر الذي يحدث مع اقتراب الاعتدال الخريفي في سبتمبر من كل عام، وهذا يعني بالتأكيد نهاية الصيف والدخول الرسمي للخريف. ويطلق عليه اسم «قمر الحصاد» لأنه يحدث حينما يكون المزارعون في نصف الكرة الشمالي مستعدين لحصاد محاصيلهم قبل حلول الشتاء.

وسيكون أفضل وقت لرؤية «قمر الحصاد العملاق» عند طلوع القمر. وحينما يكون القمر قريباً من الأفق، يمكن للأجسام أمامه، مثل الأشجار والصخور أن توفر إحساساً بالحجم الهائل للقمر العملاق.