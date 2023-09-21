حقيقة عملة مصرية تحمل صورة «توت عنخ أمون»

المصدر: إعداد: السيد رمضان

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أثارت صورة متداولة لعملة مصرية تحمل صورة «توت عنخ أمون» جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأظهرت الصورة المتداولة عملة من فئة 50 جنيهاً مصنوعة من مادة «البوليمر»، الأمر الذي أحدث ضجَّة بسبب عدم وجودها في الواقع.

وبينما شكَّك كثيرون في صحة الصورة التي رأوا أنها غير حقيقية، ذهب فريق آخر إلى الاعتقاد بأنها عملة جديدة تعتزم الحكومة المصرية طرحها في القريب العاجل.

وكشف الإعلامي المصري عمرو خليل حقيقة الصورة، موضحاً أنها ترجع إلى عام 2016.

وقال خليل، خلال برنامجه أمس «من مصر» على شاشة قناة «سي بي سي»، إن هذه الصورة ليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه تم تتبعها من خلال خدمة تدقيق الحقائق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتعاون مع وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد أنه تم التأكد من أنها معلومة خاطئة، ولا وجود لهذه العملة على أرض الواقع، مبيناً أنه تم رسمها على برنامج «فوتوشوب» ثم طباعتها ورقياً.

وأضاف أن فريق برنامجه بحث عن أصل الصورة، ليجد أنها ترجع إلى مسابقة طُرحت على إحدى صفحات «فيسبوك» ضمن 16 تصميماً آخر، بهدف عمل تصميمات جديدة للعملات.

وذكر أن أحدهم عمد إلى اختيارها عشوائياً ليطبعها ويروّج لها خلال هذه الأيام، مبدياً اندهاشه من هذا التصرف الذي جاء بغرض مجهول.