اختراق قد يلغي الحاجة إلى حقن الأنسولين

المصدر: (دبي ـ البيان)

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ابتكر فريق من العلماء الأمريكيين جهازاً جديداً قابلاً للزرع قد يغني قريباً عن حقن الأنسولين لمرضى السكري من النوع الأول، وفق «ديلي ميل». وطور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازاً ينتج كمية لا نهاية لها من الأوكسجين، لحقن مريض السكري بالخلايا الحيوية المنتجة للأنسولين.

ويتمتع الجهاز بالقدرة على القضاء على حاجة مرضى السكري لمراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار وحقن أنفسهم بالأنسولين. كما يلغي النظام الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، حتى لا تهاجم الخلايا المزروعة. ويقول العلماء إنه يمكن أيضاً تكييفه لعلاج أمراض أخرى تتطلب توصيلاً متكرراً للبروتينات.