فندق للشجعان فقط!

المصدر: (دبي - البيان)

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فتح فندق كندي، يُعتقد أنه أحد أكثر الفنادق المسكونة بالأشباح في العالم، أبوابه للضيوف، ولكن، كما أكدت إدارته «لا يمكنك زيارته فقط إذا كنت شجاعاً بما فيه الكفاية». إذ لا ينبغي أن يخدعك محيط الفندق الخلاب، كما أشار تقرير نشر في «سكاي نيوز»، حيث يُشاع أنه «أحد أكثر الأماكن المسكونة بالأشباح» في كندا، إذ شيد فندق بانف سبرينغز في ألبرتا قبل 125 عاماً، وكان من المفترض أن يكون نقطة توقف فاخرة لمسافري القطارات.. لكن سمعته كموقع لمشاهدة الأشباح، باتت تجتذب نوعاً آخر من الزوار.

وفي أثناء بناء الفندق الخشبي الأصلي، حدث «خطأ كبير» من المقاول.. وتم بناء غرفة من دون نوافذ أو أبواب، ويقول السكان المحليون إن هذه المعلومات لم تتم مشاركتها مع مالك الفندق، ومع ذلك، تم العثور على «الغرفة السرية» بعد اندلاع حريق في عام 1926.. ويقول «صائدو الأشباح»، إن الظواهر الغريبة غالباً ما تُرى خارج هذه الغرفة في منطقة القاعة. كما كانت غرفة أخرى مسرحاً لجريمة قتل مأساوية، أدت إلى وفاة عائلة. ومن بين التقارير المرعبة، مشاهدة عروس قيل إنها سقطت على الدرج وكسرت رقبتها، بعد أن أصيبت بالذعر، عندما اشتعلت النيران في فستانها.