رفات كائنات غامضة من أصل غير بشري

المصدر: (دبي - البيان)

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عرض برلمان المكسيك، في إحدى جلسات الاستماع الاستثنائية، «بقايا محنطة» لمخلوقات غريبة غير بشرية، وفقاً لشهادة عدد من الباحثين، وفق «سبوتنيك عربي».

وأفاد موقع «قناة أخبار آسيا»، بأنه تم العثور على هذه البقايا في البيرو، وصفت بأنها «عبارة عن جثتين لكائنات فضائية»، وقدّم الصحافي المكسيكي، خايمي موسان، الذي يهتم بالأجسام الطائرة المجهولة منذ فترة طويلة، القطعتين في الجلسة، بحسب الموقع.

وأوضح موسان أنه تم انتشال الهيكلين بالقرب من خطوط نازكا القديمة في البيرو، عام 2017، حيث يُزعم أن عمرهما نحو 1000 عام، وأنهما بثلاثة أصابع في كل يد ورأسين ممدودين، بحسب قوله.

في السياق ذاته، أكد، خوسيه دي جيسوس زالسي بينيتيز، مدير المعهد العلمي للصحة في البحرية المكسيكية، أثناء جلسة الاستماع الاستثنائية في البرلمان المكسيكي، أنه «تم إجراء صور بالأشعة السينية وإعادة بناء ثلاثي الأبعاد وتحليل الحمض النووي على الرفات»، مشيراً إلى أن «هذه الأجساد ليست بشرية، حيث لا يزال 30 % من تركيبها الجيني غير معروف»، بحسب قوله.