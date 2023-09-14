تسبب العقم.. مادة كيميائية تهدد صحة الأوروبيين

المصدر: د ب أ

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حذرت وكالة البيئة الأوروبية من مادة كيميائية ضارة تهدد صحة الأوروبيين.

وكشفت الوكالة، في تقرير اليوم، أن الأوروبيين ما زالوا يتعرضون لكميات مفرطة من مادة «بيسفينول إيه»، مشيرةً إلى أنها مادة كيميائية ضارة تستخدم لتصنيع منتجات بلاستيكية معينة منذ عقود.

وأوضحت أن عينات البول التي تم جمعها من مواطنين أوروبيين في العديد من الدول وجدت أن التعرض لهذه المادة لا يزال أعلى بكثير من مستويات السلامة الصحية المقبولة، لافتةً إلى أن ذلك يشكّل خطراً محتملاً على ملايين الأشخاص.

يشار إلى أن مادة «بيسفينول إيه» هي مادة كيميائية اصطناعية تستخدم على نطاق واسع في حاويات الطعام البلاستيكية والمعدنية وزجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام وأنابيب مياه الشرب.

وحتى في الجرعات الصغيرة، يمكن للمادة الكيميائية أن تضعف جهاز المناعة، وفقاً للوكالة.

وتشمل المشكلات الصحية الأخرى التي يمكن أن تسببها هذه المادة العقم وردود الفعل الجلدية التحسسية.

وقالت المديرة التنفيذية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، لينا يلا مونونين، في بيان: «بفضل مشروع أبحاث الرصد البيولوجي البشري الرائد للاتحاد الأوروبي، يمكننا أن نرى أن (بيسفينول إيه) تشكّل خطراً أكثر انتشاراً على صحتنا، مما كان يعتقد سابقاً».

وأضافت: «يجب أن نأخذ نتائج هذا البحث على محمل الجد، وأن نتخذ المزيد من الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي للحد من التعرض للمواد الكيميائية التي تشكل خطراً على صحة الأوروبيين».