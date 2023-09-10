كشف سر المذاق الأصلي للحوم النباتية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يزعم علماء من جامعة هوهلينهايم في ألمانيا أن إضافة البصل المخمر أو الثوم المعمر (من فئة البصليات) أو الكراث إلى اللحوم النباتية يمكن أن يجعل طعمها قريباً من نكهة اللحم الطبيعية، وفق «ديلي ميل».

وفي دراستهم الجديدة، التي نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، شرع الباحثون في محاولة التوصل إلى نكهة اللحم باستخدام المكونات والعمليات الطبيعية، واختبروا مجموعة من المواد الغذائية بما في ذلك الثوم المعمر والزنجبيل والكراث والفلفل الأحمر والبصل الأصفر. وكشفت النتائج أن النكهات في فئة الثوم المعمر والكراث والبصل الأصفر، هي التي خلقت رائحة اللحم الطبيعية.