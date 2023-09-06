مأساة جديدة في انهيار عقار سكني بالقاهرة

المصدر: وكالات

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توفي أربعة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين في انهار مبنى سكني مكون من أربعة طوابق، اليوم "الأربعاء"، في العاصمة المصرية القاهرة،بينما يواصل المنقذون عمليات البحث عبر الأنقاض.

وقالت محافظة القاهرة في بيان إن المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد حوالي 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة،ولم يتضح سبب انهيار المبنى بعد.

واوضحت محافظة القاهرة إن النائب العام المصري يحقق في الحادث.

وفي السنوات الأخيرة تشيع انهيارات المباني المميتة في مصر، وحاولت الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيدت بالمخالفة للقانون.

وتقوم السلطات أيضا ببناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.

وفي يوليو الماضي، قتل 12 شخصاً عندما انهار مبنى آخر مكون من خمسة طوابق في حدائق القبة.