الإعصار هايكوي يضرب الصين

المصدر: د.ب.أ

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ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، أن أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية ناجمة عن إعصار هايكوي أدت لحدوث اضطرابات في جنوب الصين، وذلك بعدما وصل الاعصار البر الرئيسي الصيني، اليوم.

وسقطت شاحنة إطفاء على متنها ثمانية أشخاص في النهر، قرب مدينة فوزهو، وفقاً لما ذكره التلفزيون الصيني الرسمي. وتم إنقاذ ثلاثة أشخاص، إلا أنّ السلطات قالت إن خمسة أشخاص مازالوا مفقودين. وتتواصل أعمال الانقاذ، وفقا للتلفزيون الصيني.

وتضرر إقليما فوجيان وجوانجدونج بجنوب الصين بسبب الاعصار، وهو الحادي عشر الذي يضرب البلاد هذا العام، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، نقلاً عن السلطات المحلية.

وتم إغلاق المدارس ودور الحضانة اليوم في بعض المناطق كإجراء احترازي. وقبل وصوله للبر الرئيسي الصيني، ضرب الاعصار هايكوي تايوان. وأصيب أكثر من مئة شخص، وفقاً لمركز عمليات الطوارئ التايواني أمس الاثنين. كما أن نحو 260 ألف أسرة أصبحت بلا كهرباء.