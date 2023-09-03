صور تظهر بناء محطة الفضاء الصينية في المدار

المصدر: (دبي - البيان)

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نشرت شركة أسترالية صوراً تعرض خطوة بخطوة مراحل بناء محطة الفضاء الصينية «تيانجونغ» على مدار الأرض، وفق موقع «سبيس». وتتخصص شركة «هيو روبوتيكس» في التصوير غير الأرضي باستخدام أجهزة الاستشعار الفضائية للحصول على صور للأجسام ذات الأهمية في المدار مثل الأقمار الصناعية.

ويظهر مقطع فيديو قصير وحدة «تيانهي» الأساسية للمحطة الفضائية التي تمت زيارتها لأول مرة بواسطة سفن الشحن تيانتشو والمركبة الفضائية المأهولة شنتشو، قبل إضافة وحدتي التجربة، «مينغتيان» و«وينتيان»، إلى المجمع ونقلهما لتشكيل «شكل T» واستقبال زوار جدد.