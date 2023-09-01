وفاة مريض في مصر بعد اكتشاف أسنان بقصبته الهوائية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي مريض بأحد المستشفيات في مصر حتفه بعد اكتشاف أسنان بقصبته الهوائية.

وأوضحت أسرة الشاب المصري (42 عاماً)، ويدعى حسن محمد عثمان، أن ابنها توفي إثر خضوعه لعملية جراحية، وذلك حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

واتهمت الأسرة المستشفى الذي أجرى الجراحة بالتسبب في وفاة نجلها بعد دخوله العناية المركزة، مبينةً أنه أثناء تركيب أنبوبة حنجرية للضحية سقطت ثلاث أسنان داخل القصبة الهوائية وتُركت داخلها، ما أدى إلى انسدادها.

وكشفت أنه تم عمل أشعة والتأكد من وجود الأسنان داخل القصبة الهوائية، مؤكدةً أنه لم يتم استخراجها وإسعاف المريض، ما تسبب في وفاته مختنقاً.

من جانبه، نفى مدير المستشفى واقعة الإهمال الطبي، لافتاً إلى أن الحالة أثناء الدخول كانت حرجة.

وذكر أنه تم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي داخل العناية المركزة، منوهاً بأنه تم تحويل المتوفى إلى الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.