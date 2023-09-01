كاميرا منزلية ترصد انتقام طالب كيمياء من جيرانه

المصدر: دبي - البيان

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في حادثة غريبة ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم طالب يدرس الكيمياء يقيم في ولاية فلوريدا على تسميم جيرانه بزعم أنهم «مصدر إزعاج» بالنسبة إليه.

وقام الطالب الذي يدعى لي (36 عاماً) بتصنيع مادة كيميائية سامة، وحقنها أسفل باب منزل جاره. وبعدها بدأ الجيران يشعرون بأعراض غريبة ما اضطرهم إلى نقل طفلتهم الصغيرة إلى المستشفى.

ومع تكرار الحادثة ثارت شكوك صاحب المنزل، الذي يدعى عبدالله فقام بتركيب كاميرا مراقبة على باب منزله للوصول إلى الفاعل.

وكانت الصدمة عندما أظهر الفيديو جاره يحقن المادة خلسة، فيما يعتقد أنه خليط من مسكنات أفيونية قوية مثل الميثادون والهيدروكودون. وألقت الشرطة القبض على لي ووجهت له سلسلة من التهم، بما في ذلك حيازة مادة خطرة خاضعة للرقابة. ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة 5 ديسمبر المقبل.