قطعة جبن بـ30 ألف يورو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دفع مطعم إسباني 30 ألف يورو (32800 دولار) مقابل قطعة جبن مصنوعة يدوياً تزن 2.2 كغ، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأغلى قطعة جبن، وفق موقع «أوديتي سينترال».

في كل عام، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، تستضيف مدينة لاس أريناس الإسبانية مسابقة، حيث يتم بيع أفضل قطع جبن «كابراليس» بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر.

هذا العام، دفع مطعم «لياغر دي كالوتو» في أوفييدو بإسبانيا 30 ألف يورو مقابل قطعة جبن «كابراليس» المصنوعة يدوياً من حليب البقر والماعز التي تنضج لأشهر عدة في كهف بجبال بيكو.

وتم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجاً شاركوا في المسابقة.

وقال غييرمو بينداس بادا، صانع قطعة الجبن: «كنا نعلم أن لدينا جبناً جيداً، لكننا كنا نعلم أيضاً أنه من الصعب جداً الفوز».

«كابراليس» هو جبن طبيعي مصنوع يدوياً إما من حليب البقر الخام أو خليط من نوعين أو ثلاثة أنواع من حليب البقر والأغنام والماعز. أصبح جبن كابراليس يحظى بشعبية متزايدة في إسبانيا وخارجها، حيث تم بيع 66.226 كيلوغراماً منه العام الماضي في الاتحاد الأوروبي وحده.