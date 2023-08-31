7 حالات تتيح للطلبة الغياب عن المدرسة في السعودية

المصدر: البيان

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حددت وزارة التعليم السعودية 7 حالات تتيح للطلبة الغياب خلال العام الدراسي، وعدم الحسم من درجات المواظبة.

وأكدت الوزارة في قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام للعام الدراسي الحالي 1445هـ أنه يتعين على المتغيبين إحضار ما يثبت ذلك.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضحت الحالات الـ 7 كما يلي:

- مراجعة الجهات الرسمية (إحضار إشعار مراجعة).

- ما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل.

- مراجعة وحدة الرعاية الطلابية، (إحضار تقرير من وحدة الرعاية الطلابية في إدارة التعليم).

- الإجازة المرضية (معتمدة في منصة صحتي).

- وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة (إحضار شهادة الوفاة).

- مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية (إحضار إشعار مراجعة).

- مرافقة صحية لأحد الأقارب مـن الدرجة الأولى، ولإدارة المدرسة قبول المرافقة الصحية للأقارب إلى الدرجة الرابعة في حال وجد المبرر المقبول لذلك (إحضار إشعار مرافقة).

وبينت الوزارة في قواعد السلوك والمواظبة رفع إدارة المدرسة لإدارة التعليم تقريراً عن وضع الطالب المتغيب لأكثر من 20 يوماً والإجراءات التي تمت بحقه. وإجراءات التعامل مع الطلبة المتغيبين دون عذر خلال العام الدراسي: إذا كان غياب الطالب ثلاثة أيام دون عذر يتم تقديم إنذار أول للطالب وتحويله للموجه الطلابي، وإذا كان غيابه خمسة أيام فيتم تقديم إنذارٍ ثانٍ للطالب وإشعار ولي أمره بالإجراءات المترتبة على الغياب، وفي حال كان الغياب 10 أيام يتم تقديم إنذار ثالث للطالب واستدعاء ولي أمره، وأخذ تعهد خطي عليه بانتظام الطالب بالحضور، وإذا كان غيابه 15 يوماً فيتم تحويل الطالب من إدارة المدرسة إلى مكتب أو إدارة التعليم وينظر في نقل الطالب إلى مدرسة مع أخذ تعهد كتابي من ولي الأمر بعدم تغيُّب ابنه عن الدراسة.