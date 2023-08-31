المرور السعودي يعلن رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونياً

المصدر: البيان

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أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارِ للمركبة" إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023 م.

وأوضحت أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارِ على المركبة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

يذكر أن عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة يعد مخالفة تستوجب غرامة قدرها 100 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 150 ريال في حدها الأعلى.