مقتل 52 شخصاً في حريق بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا

المصدر: وكالات

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توفي 52 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 47 آخرين في حريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ الخميس، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في جنوب إفريقيا.

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي "حتى الآن، هناك 52 قتيلا و47 مصابا"، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا.

وقالت السلطات البلدية بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، ، إن الحريق اندلع بمنطقة الأعمال التجارية المركزية في المدينة.

وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى مع نوافذ محترقة.