وفاة معلم أثناء تدريسه الحصة الأولى

المصدر: البيان

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توفي معلم سعودي أثناء تدريسه الحصة الأولى في أول يوم من العام الدراسي.

وتعرض المعلم إلى جلطة مفاجئة أدت إلى وفاته داخل المدرسة.

وقدَّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم "بندر عبدالعزيز خوج"، معلم مادة التربية الرياضية بمدرسة تميم الداري،؛ إثر تعرضه لجلطه قلبية وهو يستعد لتقديم الحصة الأولى لطلابه في المدرسه.

ووفقا للعربية نت فقد شارك مدير عام التعليم في منطقة مكة المكرمة وعدد من القيادات التعليمية في مكتب التعليم بالمعابدة وزملاء الفقيد في الصلاة وتقديم واجب العزاء، وقدمت الأسرة التعليمية التعازي لذوي الفقيد، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.